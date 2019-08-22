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مباحثات روسية سورية بموسكو حول الوضع في سوريا وتأهيل البنية التحتية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:23 م
مباحثات روسية سورية
مباحثات روسية سورية بموسكو حول الوضع في سوريا وتأهيل البنية
أ ش أ
بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف اليوم /الخميس/ مع السفير السوري في موسكو رياض حداد، الوضع الجاري وإعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن بيان لوزارة الخارجية الروسية القول إنه تم خلال اللقاء "بحث الوضع الناشئ في سوريا وما حولها. كما تمت مناقشة القضايا الرئيسية للتعاون الروسي السوري متعدد الأوجه، مع التركيز على مهمة إعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية العربية السورية".

وأفاد مصدر ميداني سوري - لوكالة (سبوتنيك) اليوم - بأن الجيش السوري سيطر على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وبدء عمليات التمشيط وفك الألغام فيها.

وكان الجيش السوري قد بدأ - منذ أكثر من شهر - عملية عسكرية واسعة النطاق انطلاقا من ريف حماة لاستعادة السيطرة على ريفي حماة وإدلب.

وتكتسب مدينة خان شيخون أهمية استراتيجية كبيرة، نظرا لإشرافها على الطرق الحيوية، ما يجعل منها نقطة وصل بين أرياف إدلب الشرقي والغربي والشمالي، كما تعد السيطرة عليها الخطوة الأولى في إعادة فتح الطريق الحيوية التي تصل بين العاصمة الاقتصادية حلب والسياسية دمشق، ومن الناحية العسكرية فإن سيطرة الجيش السوري على خان شيخون ستمهد الطريق أمام قواته لتحقيق مكاسب وإنجازات كبيرة على الأرض باتجاه معرة النعمان شمالا، حيث تتمركز عقدة الطرق الدولية السورية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة إدلب كانت الوجهة الأساسية لجميع الفصائل المسلحة التي رفضت الدخول في عملية المصالحة التي شهدتها المحافظات السورية بالتزامن مع العمليات العسكرية للجيش السوري.

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