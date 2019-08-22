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توفيق عكاشة: اشتريت حذاء مصنوعا في أوروبا من جلد مصري بـ 5 آلاف جنيه.. فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:36 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
أيمن سيد
انفعل الإعلامي توفيق عكاشة، مطالبا الرئيس السيسي الذى يعتبره الشخص الذي يعمل منفردا بأن يسأل عن أحوال صناعة الجلود فى مصر ومن المسئول عن تدمير هذه الصناعة.

وأضاف فى برنامجه "مصر اليوم" أن مصر كانت تصدر هذه الجلود، في شكل جواكت وشنط وأحذية، بالإضافة إلى الجلد الخام لكبري المصانع الأوروبية ويصنع منه براند عالمي.

وتابع أنه اليوم حينما تريد شراء أحذية مصنوعة من الجلد المصري فى أوروبا لا يقل ثمن الواحد عن 9000 جنيه أو حتى 12 ألف جنيه.

واستكمل أنه اشترى حذاء من هذه الأحذية عام 2012 بما يعادل 5 الاف جنيه.

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