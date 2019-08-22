ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وادي دجلة يكتسح الصليبخات 7-1 وديا

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:20 م
جانب من مباراة وادي
جانب من مباراة وادي دجلة والصليبخات الكويتي
محمد رشاد
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة فوزا عريضا على نظيره الصليبخات الكويتي بسبعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم وديا.

والتقى الفريقان فى إطار استعدادات الفريق الدجلاوي للموسم الجديد، فى منتصف الشهر المقبل.

سجل أهداف فريق وادي دجلة كل من مروان حمدي هدفين ، احمد عاطف هدفين و محمد هلال ومحمد رضا ورجب عمران هدف لكل لاعب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيراميكا كليوباترا يتعرض لهزيمة ثقيلة أمام وادي دجلة وديا.. صور

ترشيحاتنا

بـ كاش مايوه فوق الركبة..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل.. صور

في أحدث ظهور لها نجوى كرم تبهر متابعيها .. شاهد

قمرين دول ولا عينيك.. دينا الشربينى ونرمين الفقى يشعلان إنستجرام

عمومية الجبلاية ترسل خطابا للفيفا اعتراضا على اللجنة المشكلة.. مستندات

سفاح النساء ببني سويف.. قتل 4 مسنات للاستيلاء على أموالهن

قرار عاجل من التضامن بخصوص أسرة معاق الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاند سكيب وخرائط وسيناريو محاكاة.. تفاصيل تطوير قصر البارون بعد الترميم.. صور

مصر تحصد الميدالية الفضية فى منافسات الفروسية بدورة الألعاب الإفريقية.. صور

باطلالة جديدة باللون الأبيض.. شاهد نوال الزغبي بعد نقص وزنها