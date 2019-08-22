وادي دجلة يكتسح الصليبخات 7-1 وديا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة فوزا عريضا على نظيره الصليبخات الكويتي بسبعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم وديا.



والتقى الفريقان فى إطار استعدادات الفريق الدجلاوي للموسم الجديد، فى منتصف الشهر المقبل.



سجل أهداف فريق وادي دجلة كل من مروان حمدي هدفين ، احمد عاطف هدفين و محمد هلال ومحمد رضا ورجب عمران هدف لكل لاعب.