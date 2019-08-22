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بعد قرار خفض الفائدة 1.5%.. نائب رئيس البنك الأهلي: خفض فائدة الشهادات الثابتة 1% والمتغيرة 1.5%.. رئيس المصرف المتحد: القرار يدفع الاقتصاد المصري لمزيد من التحسن

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:31 م
البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري
محمد يحيى
  • بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1.5%
  • نائب البنك الأهلي: خفض فائدة الشهادات الثابتة 1% والمتغيرة 1.5%
  • رئيس المصرف المتحد: القرار يدفع الاقتصاد المصري لمزيد من التحسن


أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، أن البنك الأهلي حصل على موافقة البنك المركزي المصري منذ قليل على خفض أسعار الفائدة بواقع 1% على الشهادات البلاتينية لمدة 3 سنوات من 15.25% إلى 14.25% فور قرار انتهاء اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.


أكد أبو الفتوح في اتصال هاتفي مع صدى البلد أن مجلس إدارة البنك الأهلي برئاسة هشام عكاشة سيعقد اجتماعا، الأحد القادم لمناقشة الأمور الفنية الخاصة للجنة الألكو، الخاصة بمناقشة قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على الودائع والمنتجات المصرفية والقروض بالبنك الأهلي المصري.

وشدد أبو الفتوح أنه حتى الآن لم يحدد البنك الأهلي متوسط سعر الفائدة المخفض المستهدف للعمل به لدى البنك الأهلي.. مؤكدا أن اجتماع لجنة الألكو سيحسم الجدل.

قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بنسبة 1.5%، يؤكد أننا نسير علي الطريق الصحيح.

قال القاضي في بيان له، إن قرار البنك المركزي جاء في توقيت مناسب ويؤدي لمزيد من التحسن الاقتصادي ويسير بوتيرة أفضل من المتوقع لها بشهادة المؤسسات الدولية والخبراء المحليين والأجانب.

وأوضح أن خفض سعر الفائدة يأتي في صالح المصنعين والمنتجات المحلية؛ لأنه سيقلل تكاليف التمويل وكذلك زيادة معدل دوران الاقتصاد وخفض عجز الموازنة.

وأوضح أنه مازال السوق المصري وأدوات الدين الحكومية جاذبة للاستثمار الأجنبي ويضمن معدلات تدفق من العملات الأجنبية وخاصةً بما يحدثً في دول مثل الأرجنتين وتركيا مصر هي الملاذ الآمن للاستثمارات الأجنبية.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعهـا اليوم الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.

واجتمعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، لتحديد مصير أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية، خلال اجتماعها الخامس والمحدد خلال العام الجاري.

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