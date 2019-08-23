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برلمان

للحد من الجرائم..مشروع قانون للنزول بسن الطفل عالميا إلى 15 عاما

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:59 ص
أطفال
أطفال
معتز الخصوصى
كشف النائب حاتم عبد الحميد عن أنه سيتقدم بمشروع قانون خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان للنزول بسن الطفل إلى 15 عاما بدلا من 18 عاما، بحيث يكون تشريع عالمى.

وأكد عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تقدم بمشروع القانون للنزول بسن الطفل نظرا لأن التكوين البدنى والنفسى والجينات الوراثية للطفل اختلفت عن 18 عاما، أي أنه تكوينه البدني أصبح أكبر من السن نفسه.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أننا ننادى بنزول سن الطفل إلى 15 عاما للحد من الجرائم التى ترتكب فى سن 18 عاما ويعتبر على أثرها مرتكبها طفل ويدخل الأحداث ولا يتم حبسه.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروعا قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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