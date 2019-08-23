محافظ جنوب سيناء يطلق مبادرة التخلص من الأكياس البلاستيكية خلال تفد منطقة البلوهول بمدينة دهب .. ويؤكد: توزيع الأكياس الورقية والقماش الصديقة للبيئة على المنشآت والمواطنين

محافظ جنوب سيناء يتفقد منطقة البلوهول بمدينة دهب استعدادا لتطويرها

توفير استراحة للمدرسين بمدينة دهب ودور بمدرسة الصنايع لطلبة المدرسة الفندقية

تطوير مستشفى دهب بتكلفة 60 مليون جنيه

الاعتماد علي بدائل الأكياس البلاستيكية والتوعية بأضرارها على البيئة والكائنات البحرية



تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء منطقة البلوهول بمدينة دهب، استعدادا لتطويرها بالتعاون مع وزارة البيئة، وبحث المحافظ تطوير منطقة " البلوهول" بدهب بالتنسيق مع وزارة البيئة والتي تعتبر مزارا سياحيا رئيسيا بالمدينة.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ بالمدينة في إطار جولاته الميدانية للتعرف على المشكلات ودراسة حلولها مع المختصين علي أرض الواقع.



بدأ المحافظ جولته بلقاء بمقر مجلس المدينة استمع خلاله لبعض المشكلات من رئيس المدينة وتم حل بعضها ودراسة البعض الآخر حيث تم توفير استراحة للمدرسين بمدينة دهب، وتخصيص دور بمدرسة الصنايع لطلبة المدرسة الفنية الفندقية لحين إنشاء مدرسة فندقية على الأرض التي تم تخصيصها.



كما استمع لشرح واف من الدكتور خالد أبوهاشم، مدير عام الصحة لمقترحات تطوير مستشفى دهب ، والاستعدادات الخاصة بالتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء ضمن خمس محافظات اخري علي مستوي الجمهورية، وطالب وكيل وزارة الإسكان بعرض المشروعات المطلوبة في إطار التنمية الشاملة والتي قامت وزارة التخطيط بإدراج مبلغ 60 مليون جنيه لها.



وتفقد المحافظ منطقة العصلة واستعرض خطة تطويرها والأعمال التي سيقوم بتنفيذها صندوق تطوير العشوائيات.



كما استعرض المحافظ خلال الجولة موقف محطة التحلية وتوفر مياه الشرب لأهالي المدينة وكذا موقف محطات الصرف الصحي.



وأعلن فودة عن مبادرة استخدام بدائل الأكياس البلاستيكية باعتبار دهب أولى مدن المحافظة بالتنسيق مع وزارة البيئة حيث سيتم دعم المحافظة بعدد من الأكياس الورقية والقماش الصديقة للبيئة القابلة لإعادة الاستخدام وتوزيعها علي المنشآت والمواطنين، ونشر ثقافة استخدامها والاعتماد عليها كبديل للأكياس البلاستيكية والتوعية بأضرار الأكياس البلاستيكية على البيئة والكائنات البحرية والحيوانات والطيور، وبالتعاون مع جمعية حماية طبيعة البحر الأحمر، وذلك تمهيدا لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها تدريجيا بالأكياس المصنوعة من القماش للحفاظ علي البيئة.



كما تفقد السد والبحيرة الصناعية بوادي البيضا بدهب والذي أنشاته وزارة الموارد المائية، بناء على طلب المحافظ لحماية منطقة العصلة بدهب والتي يعيش بها ما يقرب من 20 ألف نسمة وتضم فنادق ومخيمات سياحية.



وتفقد فودة وحدة مرور دهب مشددا علي استكمال مقر نيابة المرور ودعمها للتخفيف عن كاهل المواطن وعدم اضطراره للسفر إلى شرم الشيخ.



وزار فودة الشيخ محمود أحد عواقل مدينة دهب بوادي مجيرح للاطمئنان عليه ضمن اللقاءات الودية المعتادة لمحافظ جنوب سيناء.