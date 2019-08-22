عايزة الدنيا تولع.. سمير فرج: إسرائيل تطمح لتكون الدولة النووية الوحيدة بالمنطقة

قال اللواء سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية، إن إسرائيل تطمح لتكون الدولة النووية الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وتسعي لإشعال الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، نظرا لما تمثله إيران من تهديد كبير داخل المنطقة، مؤكدا "إسرائيل نفسها الدنيا تولع علشان تحقق وجودها".



وأضاف، "فرج" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن إسرائيل هي العدو الرئيسي لمصر والدولة العربية منذ بداية تكوينها، ولكن إسرائيل لديها أب صالح في الولايات المتحدة يدعي "دونالد ترامب".



وتابع سمير فرج، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقدم دعما كبيرا لنتنياهو خلال انتخابات في إسرائيل، حيث أجل إعلان صفقة القرن حتي ينجح نتنياهو في الإنتخابات.