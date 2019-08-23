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فريق فنون الأزهر يشارك في ورشة عمل مع طلاب 7 جامعات بالإسكندرية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:56 ص
فريق فنون الأزهر
فريق فنون الأزهر
محمد شحتة
يشارك فريق مركز الفنون بجامعة الأزهر، في ورشة عمل كبرى تجمع سبع جامعات مصرية، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية في الفترة من 2 سبتمبر حتى 8 من نفس الشهر.

ويشارك في ورشة العمل طلاب من جامعات "الأزهر، القاهرة، طنطا، دمنهور، المنيا، جنوب الوادي، الإسكندرية، المنصورة".

ومن المقرر أن يتم خلال ورشة العمل، تنفيذ عرض مسرحي لطلاب الجامعات المختلفة مع بعضهم البعض، وكذلك سيحضر فريق الفنون التشكيلية ورشة عمل وتنفيذ عمل فني خاص بهم، وكذلك تنفيذ فريق الكوال عرض خاص بهم في نهاية الورشة.
فريق فنون الأزهر يشارك في ورشة عمل مع طلاب 7 جامعات بالإسكندرية
فريق فنون الأزهر يشارك في ورشة عمل مع طلاب 7 جامعات بالإسكندرية
فريق فنون الأزهر يشارك في ورشة عمل مع طلاب 7 جامعات بالإسكندرية
فريق فنون الأزهر يشارك في ورشة عمل مع طلاب 7 جامعات بالإسكندرية
فريق فنون الأزهر يشارك في ورشة عمل مع طلاب 7 جامعات بالإسكندرية
فريق فنون الأزهر يشارك في ورشة عمل مع طلاب 7 جامعات بالإسكندرية
فريق فنون الأزهر يشارك في ورشة عمل مع طلاب 7 جامعات بالإسكندرية
فريق فنون الأزهر يشارك في ورشة عمل مع طلاب 7 جامعات بالإسكندرية
فريق فنون الأزهر يشارك في ورشة عمل مع طلاب 7 جامعات بالإسكندرية

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