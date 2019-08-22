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ثقافة

خبراء دوليون يشيدون بالطراز المعماري الفريد لدار الكتب في باب الخلق

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:20 م
دار الكتب في باب
دار الكتب في باب الخلق
أ ش أ
أشاد وفد خبراء دولي بالطراز المعماري المعماري الفريد لمبنى دار الكتب في باب الخلق.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الخبراء الدوليين المشاركين في مؤتمر الإفلا الدولي المكتبات والمعلومات، المنعقد حاليا في مصر.

تأتي زيارة هذا الوفد في إطار مشاركة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في مؤتمر (الإفلا) الدولي للمكتبات والمعلومات 2019. وقد بدأت زيارة وفد الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (IFLA) بعرض فيلم تسجيلي عن دار الكتب لاستعراض تاريخ الدار منذ إنشائها عام 1870 والإدارات المختلفة التي تضمها الدار.

وقام الوفد بزيارة قاعة الندوات والعرض المتحفي. وأبدى أعضاء الوفد من خبراء المكتبات إعجابهم الشديد بالدار وتصميمها المعماري المتميز والعرض المتحفي وما به من مقتنيات ومخطوطات ومصاحف نادرة وكذلك بالخدمات التي تقدمها الدار للجمهور والباحثين.

جدير بالذكر أن دار الكتب تشارك في تنظيم مؤتمر (الإفلا) بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (IFLA) ومكتبة الإسكندرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، وذلك في ظل اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة واهتمام دار الكتب بإتاحة المعرفة لهم من خلال استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا وبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر وإتاحة بعض المقتنيات إلكترونيًا لتمكين ذوى الإعاقة الحركية من الوصول إليها .

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