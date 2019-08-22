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رياضة

فى ثانى ودياته.. طهطا يواجه ابوتيج استعدادا للقسم الثانى

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:16 م
صدى البلد
كتب :رباب الهوارى
قرر الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بنادى طهطا ،بقيادة بركات إبراهيم المدير الفنى، اللعب أمام ابوتيج وديا، السبت المقبل على ملعب نادى طهطا ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وقال هيثم جمعة، عضو مجلس الادارة، لـ" صدى البلد" إن مباراة الفريق الودية أمام ابوتيج تعد فرصة جيدة أيضا واحتكاك قوى للاعبين.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يسعي للدفع باللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم وكذلك الاطمئنان والوقوف على مستوى اللاعبين.

ونجح نادي طهطا برئاسة الدكتور عادل حلمي في التعاقد مع بركات إبراهيم المدير الفني السابق لسوهاج ونادي أسوان لتوليه منصب المدير الفني خلفا لـ أشرف السيد الذي رحل عن الفريق نهاية الموسم الماضي.

وجاء التعاقد مع بركات إبراهيم بعد فشل المفاوضات مع نجم الأهلي ياسر ريان وإكرامي عبد العزيز وإبراهيم شبانه.

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