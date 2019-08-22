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محافظ كفرالشيخ يبحث مشروع تركيب كاميرات مراقبة وغرف تحكم بشوارع المحافظة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:18 م
محافظ كفرالشيخ يبحث
محافظ كفرالشيخ يبحث مشروع تركيب كاميرات المراقبة
أ ش أ
بحث محافظ كفرالشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه مشروع تركيب الكاميرات والبالغ عددها 62، وأعمال تسليم الأعمدة الحاملة للكاميرات والبالغ عددها 52، بجانب غرف التحكم، فضلًا عن متابعة إنشاء غرفة التحكم الرئيسية، التي يتم العمل بها بالتوازي مع تركيب الكاميرات، وغرفة التحكم بمديرية الأمن وغرفة الأزمات بالمحافظة.

وأكد المحافظ - خلال اجتماعه مع السكرتير العام للمحافظة اللواء محمد بنداري، ومدير مركز معلومات مديرية الأمن شريف حماد، ومدير الشركة المصرية للاتصالات بكفرالشيخ المهندس محمد طلعت - أنه سيتم فحص الكاميرات من خلال اللجنة المشكلة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من منظومة كاميرات المراقبة بمدينة كفرالشيخ، لتأمين المنشآت وحماية المواطنين، بالتعاون مع الشركة المصرية للإتصالات وشركة" IBM Intercom company " الشركة المنفذة لمشروع الكاميرات، مؤكدًا ان المحافظة تقدم كافة التسهيلات الممكنة لنجاح منظومة الكاميرات، مكلفًا مديرية الكهرباء، بتسهيل أعمال توصيل التيار الكهربائى للكاميرات.

وأوضح المحافظ أن أعمال مراقبة الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة كفرالشيخ تعد مرحلة أولى، فيما ستضم المرحلة الثانية تزويد المراكز بكاميرات المراقبة ضمن مشروع يشمل دائرة المحافظة، لافتا إلى أن عدد الكاميرات قد يصل إلى 65 كاميرا، و5 غرف تحكم بالجهات المعنية بالمحافظة، للتأمين والمراقبة لمداخل ومخارج المدينة؛ لمتابعة كل ما يحدث داخل المدينة، ومتابعة المرور والسيارات، لتأمين المنشآت وحماية المواطنين، وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن، ويعد ذلك تفعيلا لأهم بنود بروتوكول الشركة المصرية للاتصالات ومحافظة كفرالشيخ.

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