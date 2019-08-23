لتوفير فرص عمل جديدة.. برلماني يطالب الحكومة بوقف تدريب العاملين بالدولة



أيد عبد الرازق زنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مبادرة مفتش جديد لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، مؤكدًا على ضرورة أن يتم تطبيقها على أرض الواقع في أسرع وقت لرفع الوعي بين مفتشي السلامة والصحة المهنية وزيادة الخبرات بين المفتشين.



وأضاف "زنط" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن هذه المبادرات التي تطلقها وزارة القوي العاملة جيدة جدًا ولكن نريد أن نرى تطبيقها على أرض الواقع، مطالبًا وزارة القوي العاملة بضرورة التعاون مع لجنة القوي العاملة بالبرلمان لأخذ التوصيات اللازمة لرفع كفاءة العمل وتحقيق المنفعة العامة.



وأشار عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان إلى أن ضرورة أن تقوم وزارة القوي العاملة بوقف تدريب العاملين بجميع الوزارات إلى استغلال هذه المبالغ التي يتم صرفها في هذه الدورات التدريبية في توفير فرص عمل جادة للشباب للقضاء على نسبة البطالة في مصر.





يأتي ذلك بعد إعلان وزارة القوى العاملة، أنه تم عقد اجتماع لموجهي ومديري لمفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالمنيا، لشرح مبادرة "مفتش جديد" ومناقشة جميع الموضوعات التى تخص التفتيش والمعوقات التي تواجهه فى العمل، وذلك بهدف رفع الوعى بين مفتشي السلامة والصحة المهنية بأحكام القانون ونشر استخدام قوائم المراجعة بين المفتشين.



وأوضحت الوزارة، أن مبادرة "مفتش جديد" هو نظام جديد اتخذته الوزارة عند انتهاء التوجيه الفنى والخروج بملاحظات داخل عمليات التفتيش الميداني، لتتم مناقشة هذه الملاحظات أمام جميع المفتشين لزيادة الخبرات بالتلاحم بين جميع المفتشين ليتم والمتابعة للتأكد من استيعاب الجميع لما تمت مناقشته من ملاحظات ولإحكام الالتزام بالقانون.

