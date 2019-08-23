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برلمان

لسد العجز.. برلماني يقترح تدريباً تحويلياً لموظفي الدولة من إداريين إلى فنيين

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:51 ص
موظفى الدولة
موظفى الدولة
حسن رضوان
أكد النائب عبد الرازق زنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه قام بتقديم مقترح إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الحكومة بشأن التدريب التحويلي للموظفين الإداريين بالدولة إلى موظفين فنيين لسد عجز هذه الفئة من الموظفين.

وأضاف "زنط" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك عجزًا كبيرًا في الموظفين الفنيين بالدولة بسبب أن كثيرًا من الموظفين الحاصلين على دبلوم فني صناعي يقومون باستكمال دراساتهم في الإدارة بما يتم توظيفهم في هذا المجال سواء سكرتارية أو أن يصبحوا موظفين إداريين بالدولة مما نتج عنه زيادة في عدد الموظفين الإداريين ونقص في عدد الموظفين الفنيين.

وأشار عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان إلى أن هذا المقترح يهدف إلى تدريب هؤلاء الموظفين لتحويل تخصصهم إلى موظفين فنيين للقضاء على العجز الموجود بالوزارات، مؤكدًا أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية والنهضة للصناعات في مصر.

وأكد النائب ضرورة أن تقوم وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بسد احتياجات الدولة من العاملين وتوفير فرص عمل، مشيرًا إلى أن أول أسباب البطالة هو عدم توافر احتياجات العمل مع السياسات التعليمية حيث إنه لابد أن تقوم الوزارة بعمل دراسات لاحتياجات السوق من الكوادر التي تشهد عجزًا في السوق ويتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لسد احتياجاتها.

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