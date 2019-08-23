لسد العجز.. برلماني يقترح تدريباً تحويلياً لموظفي الدولة من إداريين إلى فنيين

أكد النائب عبد الرازق زنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه قام بتقديم مقترح إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الحكومة بشأن التدريب التحويلي للموظفين الإداريين بالدولة إلى موظفين فنيين لسد عجز هذه الفئة من الموظفين.





وأضاف "زنط" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك عجزًا كبيرًا في الموظفين الفنيين بالدولة بسبب أن كثيرًا من الموظفين الحاصلين على دبلوم فني صناعي يقومون باستكمال دراساتهم في الإدارة بما يتم توظيفهم في هذا المجال سواء سكرتارية أو أن يصبحوا موظفين إداريين بالدولة مما نتج عنه زيادة في عدد الموظفين الإداريين ونقص في عدد الموظفين الفنيين.





وأشار عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان إلى أن هذا المقترح يهدف إلى تدريب هؤلاء الموظفين لتحويل تخصصهم إلى موظفين فنيين للقضاء على العجز الموجود بالوزارات، مؤكدًا أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية والنهضة للصناعات في مصر.



