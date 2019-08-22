ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد نجاح الفيل الأزرق 2 .. هند صبري تبهر جمهورها بفستان أحمر بشراشيب

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:20 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة هند صبري علي صفحتها الشخصية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات" انستجرام" صورة لها بأطلالة انيقة باللون الاحمر.

وظهرت هند بفستان احمر جرئ وانيق بشراشيب من علي ساقين، ومكشوف الصدر ونال الفستان علي اعجاب متابعيها حث انها اطلالتها انيقة وبسيطة .

واعتمدت تسريحة شعر بسيطة جدا كما انها التقطت الصور بالنهار مما اظهر الفستان في الشمس بظلال خفيف كما اتعمدت مكياج ناسب وجذاب، وارتدت قيراط كبير باللون الفضي ليكمل اطلالتها الانيقة مع حذاء شيك باللون الفضي .


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأبيض والأسود.. جلسة تصوير لـ نيللي كريم وهند صبري قبل طرح الفيل الأزرق

بفستان منقط.. ياسمين صبرى تتألق من جديد لحساب vogue

بفستان أبيض وكتف مكشوف.. جويل مردينيان بإطلالة ناعمة

أحمر شفايف وفستان مكشوف.. سيرين عبد النور بإطلالة أنيقة

بـ كتف مكشوف.. هند صبري بإطلالة بسيطة وانيقة

بالأبيض والأسود.. سعر صادم لآخر إطلالات ياسمين صبرى

ترشيحاتنا

أحدهم تحرش بها.. امرأة تضرب 3 رجال داخل ماكدونالدز بكعب حذائها.. فيديو

اهم الاخبار .. وفاة أجوجو.. اعترافات عنتيل كفر حجازي.. أزمة جديدة لـ ريهام سعيد.. وبشرى لطلاب الثانوية بمدارس اللغات

احتراق غابات الأمازون.. كريستيانو رونالدو يحذر من ظاهرة ستدمر العالم

بعد خفض الفائدة.. احسب العائد على أموالك داخل البنوك بهذه الطريقة

بعد وفاته اليوم .. شاهد .. ملخص ما قدمه الغاني أجوجو مع الزمالك

مفاجآت مدوية.. قائمة الأهلي لمواجهة اطلع بره في دورى أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاح الفيل الأزرق 2 .. هند صبري تبهر جمهورها بفستان أحمر بشراشيب

لاند سكيب وخرائط وسيناريو محاكاة.. تفاصيل تطوير قصر البارون بعد الترميم.. صور

مصر تحصد الميدالية الفضية فى منافسات الفروسية بدورة الألعاب الإفريقية.. صور