بعد نجاح الفيل الأزرق 2 .. هند صبري تبهر جمهورها بفستان أحمر بشراشيب

نشرت الفنانة هند صبري علي صفحتها الشخصية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات" انستجرام" صورة لها بأطلالة انيقة باللون الاحمر.



وظهرت هند بفستان احمر جرئ وانيق بشراشيب من علي ساقين، ومكشوف الصدر ونال الفستان علي اعجاب متابعيها حث انها اطلالتها انيقة وبسيطة .



واعتمدت تسريحة شعر بسيطة جدا كما انها التقطت الصور بالنهار مما اظهر الفستان في الشمس بظلال خفيف كما اتعمدت مكياج ناسب وجذاب، وارتدت قيراط كبير باللون الفضي ليكمل اطلالتها الانيقة مع حذاء شيك باللون الفضي .





