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خرافة.. تعرف على علاقة الأوميجا 3 بمرض السكري

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:22 م
علاقة الاوميجا ٣
علاقة الاوميجا ٣ ومرض السكري
آية التيجي
حذر بحث أجري مؤخرا في جامعة إيست أنجليا، ان تناول مكملات الأوميجا 3 و زيت السمك لا يمكنها أن تحمي من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

وعلى الرغم من إثبات العديد من الدراسات في الماضي إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في زيت السمك يمكن أن تخفض احتمالات الإصابة بمرض السكري القاتل.

إلا أن البحث الجديد أكد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأوميجا 3 سواء بتناول الطعام، أو عن طريق المكملات الغذائية لم يكونوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري.

وأكد الباحثون أن الأدلة تشير إلى أن مستويات الجلوكوز في الدم والأنسولين، والهيموغلوبين السكري متشابهة بين الأشخاص الذين لا يتناولون الأوميجا 3 وبين ما يتناولنها بانتظام.

ومع ذلك، فقد كشف البحث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون جرعات أعلى من زيوت السمك قد يتعرضون لسوء استقلاب الجلوكوز ، مما قد يؤثر على مستويات السكر في الدم.

وتعتبر الأحماض الدهنية أوميغا 3 ضرورية لتشغيل الجسم ، وخفض مستويات الدهون في الدم ، وخفض ضغط الدم ووقف جلطات الدم.

وليست الأسماك وحدها ما تحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا 3 الرئيسية وحمض الألفينولينيك (ALA)، إلا أنها موجودة بوفرة أيضا في الأغذية النباتية، مثل المكسرات والبذور.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور لي هوبر: "أظهر بحثنا السابق أن مكملات أوميغا 3 لا تحمي من الإصابة بمرض السكري، ولكنها ما زال لها تأثير كبير في الحد من الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية أو الموت.

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