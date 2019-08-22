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رياضة

رجال وسيدات السلة 3x3 يتأهلون لدور الثمانية لدورة الألعاب الإفريقية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:19 م
رجال وسيدات السلة
رجال وسيدات السلة 3x3
عمرو الحلوانى
تأهل منتخب كرة السلة 3x3 رجال وسيدات للدور الثاني في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في مدينة الرباط المغربية.

منتخب الرجال تأهل أول المجموعة بعد الفوز اليوم في ثلاث مباريات على كلا من مدغشقر بنتيجة 22-18 ثم الفوز على كينيا بنتيجة 21-16 ، ثم الفوز على غينيا الاستوائية بنتيجة 21-7.

وكان منتخب الرجال فاز أمس على المغرب بنتيجة 19-15.

بينما تأهل منتخب السيدات كثاني المجموعة بعدما خسر اليوم من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 18-15 ، حيث فاز أمس على غينيا الاستوائية بنتيجة 17-4.

يمثل منتخب الرجال كلا من باسم السعيد وكريم هشام ومحمد إبراهيم ومحمد طه ويقود الفريق المدير الفني محمد سمير، بينما يمثل منتخب السيدات فرح عمرو وندى جاسر رياض ورنا محمود ومرام أحمد ويقود منتخب السيدات المدير الفني هيثم صفا.

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