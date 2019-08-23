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من الصداقة إلى العداوة.. فنانات تعرضن للغدر من صديقاتهن .. صديقة عمر شيرين سيف النصر تسرقها.. طلاق نجوى فؤاد والسبب أعز صحباتها

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:00 ص
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
أحمد البهى
أصالة وأنغام من حب على الشاشات إلى خلافات
صديقة نجوى فؤاد تتزوج من حب عمرها

على مدار السنوات الماضية تعرضت بعض الفنانات لمواقف صعبة ، كان البطل فيها هي الصديقة التي خذلتها في كثير من المواقف ، فـ تحولت تلك الصداقة إلى عداوة و قطيعة استمرت لسنوات طويلة ، وخرجت بعض تلك الفنانات لتؤكد ان صدمة عمرهن الحقيقة كانت من الصديقات ، بل ان البعض الاخر كشفوا عن ندهم فى دخول فى علاقات صداقة مع تلك السيدات .

كانت اخر الفنانات التى تعرضت الى صدمة من صديقة عمرها بحسب ما وصفتها هى الفنانة شيرين سيف النصر ، التى قامت احدى صديقاتها بسرقة مجوهراتها التي تقدر بخمسة ملايين جنيهًا ، على الرغم من سنوات العمر الطويلة التى جمعت بينهم ,

وأكدت: "أنها كانت على معرفة بهذه السيدة منذ سنوات الطفولة، ومنحتها الأرقام السرية الخاصة بالخزنة، ودائما ما كانت تستعر منها بعض المجوهرات.

وأضافت: أن يوم الواقعة طلبت منها المتهمة أن تمنحها مفتاح غرفة الملابس "الدريسنج رووم"، لتعيد لها الشنطة التي استعارتها، وفوجئت شيرين بها تخرج من الغرفة لتخبرها بأن الخزنة مفتوحة وأنها تعرضت للسرقة ، وبعد التحقيقات كشفت النيابة ان صديقة العمر هى من قامت بهذا الفعل الإجرامي .

نجوى فؤاد هى الاخرى تلقت طعنة العمر من صديقاتها ، والتى كانت تثق فيها ثقة عمياء ، إلا أنها فوجئت أنها السبب وراء تطليقها من احد ازواجها السابقين ، وبعد أيام قام بالزواج منها .

وقد أكدت " نجوى فؤاد " فى حواراتها التليفزيونية، أنها فتحت بيتها لهذه الصديقة ، إلا أنها غدرت بها ، وتابعت " فؤاد " : "أعز صديقاتي أخذت مني زوجي ورقصت في فرحهم، وقدمت أحلى رقصة في حياتي، بس كنت كالحمامة المذبوحة".

وأضافت فؤاد أن الصداقة بينهما استمرت لأكثر من 15 سنة ، وحتى الآن لم تحدث مواجهة بينهما ، خاصة وان زوجها السابق قام بتطليقها غيابى" .

إما أنغام وأصالة فقد تحول الأمر بينهما من صداقة علانية إلى خلاف وعداوة شديدة ، بعد ان قامت الاولى بالزواج من الموزع أحمد إبراهيم زوج ابنة شقيقة طارق العريان زوج أصالة ، وهو ما جعل أصالة تخرج وتعلن رفضها الى هذا الامر و تضامنت مع الزوجة الأولى لأحمد إبراهيم .

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