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حوادث

ضبط 15 طربة حشيش وأقراص مخدرة بحوزة اثنين في كمين بالطريق الإقليمي..صور

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:25 م
ضبط 15 طربة حشيش
ضبط 15 طربة حشيش
محمد الطحاوي
تمكن ضباط العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بإشراف العميد مصطفى عرفة، رئيس فرع العاشر من رمضان، من ضبط شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وأقراص مخدرة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن ضباط العاشر من رمضان من ضبط كل من " أحمد ح ج" عامل مقيم جنوب سيناء و" أحمد ع ع " عامل خردة مقيم مركز صدفا أسيوط، وبحوزتهما 15 كيس من مخدر الحشيش، و200 قرص كبتاجون، في كمين أمني علي الطريق الإقليمي اتجاه بلبيس.


تم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات، تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٥٧/٩٤٨٣ لسنة ٢٠١٩ جنايات قسم أول العاشر من رمضان.
ضبط 15 طربة حشيش وأقراص مخدرة بحوزة اثنين في كمين بالطريق الإقليمي..صور
ضبط 15 طربة حشيش وأقراص مخدرة بحوزة اثنين في كمين بالطريق الإقليمي..صور

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