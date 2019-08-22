ضبط 144 ألف وحدة زريعة أسماك بالطريق الدولي الساحلي بـ بلطيم

أعلن محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه اليوم /الخميس/ أنه تم ضبط سيارة نقل محملة بـ 144 ألف وحدة زريعة أسماك البلطي حية "صغيرة الحجم"، بدون تصريح لمخالفة قانون الصيد 124 لسنة 1983.



وذكرت المحافظة - في بيان مساء اليوم /الخميس/ - أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة قامت بتتبع السيارة رقم 9394، بالتنسيق مع مشروع تنمية الموارد بالمحافظة إلى أن تم ضبطها بمنطقة الشيخ مبارك بشمال البرلس بالطريق الدولي الساحلي.



وأضاف البيان أن النيابة العامة قررت بسرعة تسليم الزريعة الحية في "مفرخات" هيئة الثروة السمكية لإعادة ضخها في بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعًا لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارة.

