21.5 % ارتفاعا بصادرات الغزل والمنسوجات للدول العربية خلال 6 شهور

شهدت صادرات الغزل والمنسوجات ارتفاعا إلى الدول العربية خلال الفترة من "يناير - يونيو" من العام الحالي بنحو 5ر21% لتبلغ ما قيمته 113 مليون دولار ، مقابل 93 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وذكر المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات ، في تقرير صادر عنه ، أن الاتحاد الأوروبي يحتل المرتبة الأول من حيث المستوردة للغزل والمنسوجات المصرية ، مستحوذة على نحو 27.10% من إجمالي صادرات القطاع ، تلته في المرتبة الثانية مجموعة الدول العربية التى تعتبر أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين مستحوذة على نحو26.5% من صادرات القطاع ، فيما استحوذت باقي دول العالم على 46.4 %.



وحول أهم المنتجات الأكثر تصديرا للدول العربية ، أشار التقرير إلى استحواذ الأقمشة المنسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية على المرتبة الأولى بما قيمته 35 مليون دولار ، تلتها الأقمشة غير منسوجة - اللامنسوجات بما قيمته 28 مليون دولار ، وفي المرتبة الثالثة الأقمشة المنسوجة من القطن بما قيمته 26 مليون دولار.



وفيما يتعلق بأهم الدول العربية المستوردة للغزل والمنسوجات المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي ، أوضح التقرير أن الجزائر احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة بما قيمته 35.9 مليون دولار ، تلتها في المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية بما قيمته 13.3 مليون دولار، ثم تونس بما قيمته 11.9 مليون دولار ، وجاءت السودان في المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 11.4 مليون دولار ، تلتها المغرب بنحو 10.7 مليون دولار.