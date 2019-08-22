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حوادث

تجديد حبس السائق المتهم بقتل زوجته وتقطيع جثتها إلى نصفين

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:29 م
تجديد حبس السائق
تجديد حبس السائق المتهم بقتل زوجته
ندى حمودة – أحمد مهدي
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس السائق المتهم بقتل زوجته وتقطيع جثتها إلى نصفين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقال المتهم إنه تزوج من المجني عليها منذ عدة سنوات وأنجب منها طفلتين عمرهما عام ونصف و٩ أشهر ونشبت بينهما في الاونة الاخيرة خلافات شديدة لشكه في سلوكها وارتباطها بعلاقة غير شرعية بأحد الاشخاص الذي كانت تربطها به علاقة عاطفية قبل زواجهما حتي يوم الجريمة، عندما نشب خلاف بينهما فصرخت زوجته في وجهه واعترفت له بخيانتها قائلة: "ايوة رجعت لعشيقي واقولك حاجة كمان البنت الكبيرة دي مش بنتك واللي عندك اعمله".

أضاف المتهم أمام فريق البحث بقيادة العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم والرائد كريم عبد الواحد وكيل فرقة مباحث غرب الجيزة انه بعد سماعه اعترافات زوجته اتتابته حالة من الغضب وقرر التخلص منها فاستغل دخولها للاستحمام واستل سكينا من المطبخ ودخل وراءها، وقال المتهم: ذبحتها امام الطفلتين، سدد لها عدة طعنات من الظهر ثم ذبحتها، وعن طريقة تخلصه من جثتها قال: جسمها ضخم ومكنتش هعرف اتخلص منه فأحضرت ساطورا وقسمتها نصفين وضعت كل منهما في جوال وألقيت بهما في ترعة المريوطية.

وقال المتهم انه اصطحب الطفلتين بعد التخلص من جثة زوجته وتوجه لحماته أعطاها الطفلة الكبري وأخبرها أن زوجته خائنة واعترفت بأن تلك الطفلة ليست من صلبه وان زوجته تركت المنزل ولم تعد ثم انصرف وأعطي الطفلة الصغري لوالدته وشقيقته وانصرف متوجها الي الصعيد الا ان سيارته تعطلت واثناء اصلاحها وهو يدخن سيجارة انفجر البنزين في وجهه ما ادي لاصابته بحروق في الوجه والذراعين والوجه من الدرجة الثانية وتم نقله لمستشفي قصر العيني حتي القت قوات الامن القبض عليه من داخل المستشفي.

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