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برلمان

ستقضي على الروتين.. برلماني يشيد بمبادرة مفتش جديد التابعة لوزارة القوى العاملة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:28 ص
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
حسن رضوان
ثمن عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جهود وزارة القوى العاملة في إطلاق مبادرة مفتش جديد بهدف رفع الوعي الصحي ورعاية القوى العاملة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستقضي بدورها على الفساد الموجود بالوزارات من جانب والروتين من جانب آخر.

وأضاف "يحيي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الفترة السابقة شهدت معظم القطاعات حالة من الروتين الشديد، ولكن بعد أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد والسعي الدائم للقضاء على الروتين والفساد من خلال تشديد الرقابة على القطاعات والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه أن يستغل نفوذه في الحصول على حق غير حقه.

وأشار أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إلى أن هذه المبادرة تأتي في ضوء سعي الرئيس السيسي لتشديد الرقابة ، حيث أن وزير القوي العاملة يريد أن يعمل بنظام التايم ورك للقضاء نهائيًا على الروتين والفساد من خلال تدريب المفتشين وزيادة خبراتهم في مراقبة الموظفين.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة القوى العاملة، أنه تم عقد اجتماع لموجهي ومديري ومفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالمنيا، لشرح مبادرة "مفتش جديد" ومناقشة جميع الموضوعات التى تخص التفتيش والمعوقات التي تواجهه فى العمل، وذلك بهدف رفع الوعى بين مفتشي السلامة والصحة المهنية بأحكام القانون ونشر استخدام قوائم المراجعة بين المفتشين.

وأوضحت الوزارة، أن مبادرة "مفتش جديد" هو نظام جديد اتخذته الوزارة عند انتهاء التوجيه الفني والخروج بملاحظات داخل عمليات التفتيش الميداني، لتتم مناقشة هذه الملاحظات أمام جميع المفتشين لزيادة الخبرات بالتلاحم بين جميع المفتشين ليتم والمتابعة للتأكد من استيعاب الجميع لما تمت مناقشته من ملاحظات ولإحكام الالتزام بالقانون.

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