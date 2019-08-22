موسكو تدين محاولات الإعلام الأمريكي تصوير الاتحاد السوفيتي بالمحرّض في الحرب العالمية الثانية

أدانت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة اليوم الخميس محاولات وسائل إعلام أمريكية لتصوير اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية على أنه "المحرض" في الحرب العالمية الثانية، والتي تسيء إلى ذاكرة الملايين من الشعب السوفيتي الذي قاتل لإنقاذ أوروبا من النازيين، مشيرة إلى أن مؤلفي مثل هذه المقالات يشوهون الحقائق التاريخية.



وقال المتحدث باسم المكتب الصحفي للسفارة نيكولاي لاخونين- في تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، ردا على العديد من المقالات التي نشرتها الصحافة الأمريكية عشية الذكرى الـ80 لاندلاع الحرب العالمية الثانية- "إن محاولات تصوير الاتحاد السوفيتي باعتباره (المحرض) في الحرب العالمية الثانية تدنس ذاكرة ملايين الشعب السوفياتي، وتدحض ذلك الإنجاز الذي أنقذ دول أوروبا من الاحتلال النازي".



وأشار إلى أنه "عشية الذكرى الـ80 لاندلاع الحرب العالمية الثانية، تشهد وسائل الإعلام الأمريكية حملة دعائية أخرى مكثفة ضد كراهية الروس، والغرض منها هو إلقاء اللوم على ألمانيا النازية والاتحاد السوفياتي بالتساوي في هذه الكارثة العالمية، في حين أن هذا يلقي بظلاله على روسيا الحديثة".