موريتانيا تصادق على اتفاقية مع بنك صيني لانشاء ميناء سمكي

صادقت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس خلال اجتماع ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على اتفاق القرض الموقع بين موريتانيا وبنك الصادرات والواردات الصيني (اكسيم بنك) والمخصص لتمويل مشروع بناء ميناء للصيد في نواكشوط.



وأوضح بيان حكومي رسمي أن القرض يبلغ خمسمائة وستة وثمانين مليون يوان رنمنبي ، سيمكن من إنجاز أعمال ميناء الصيد على بعد ثمانية وعشرين كلم جنوبي نواكشوط ، الأمر الذي ينتظر أن يرفع قدرة الإنتاج في المنطقة الجنوبية والوسطى إلى أربعمائة ألف طن من الأسماك سنويا، وهو ما يمثل زيادة تقدر بثمانية أضعاف بالمقارنة مع الكميات المصطادة حاليا في المنطقة المعنية.