ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سمير عثمان فى الإسماعيلية غدا لحضور اختبارات اللياقة والقانون

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:24 م
اختبارات اللياقة
اختبارات اللياقة البدنية للحكام
يسرى غازى
يتوجه غدا الجمعة وفد من لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة سمير عثمان من أجل حضور اختبارات اللياقة البدنية والقانون التى يخضع لها 70 حكما ومساعدا.

وضم وفد اللجنة الرئيسية الثلاثى سمير عثمان رئيس لجنة الحكام ونائبه وجيه أحمد إلى جانب الدكتور عزب حجاج مدير اللجنة على أن يعود إلى القاهرة الثلاثى مساء غد الجمعة بعد الإنتهاء من الإشراف على إختبارات اللياقة البدنية والقانون.

ومن المقرر أن يخضع 70 حكما ومساعدا من الدرجة الأولى والممتاز من 4 محافظات هى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس إلى جانب محافظة سيناء.

يأتي حرص لجنة الحكام على حضور إختبارات اللياقة البدنية والقانون فى إطار المساهمة برفع كفاءة ومستوى الأداء التحكيمي استعدادا للدفع بعناصر عديدة من قضاة الملاعب لإدارة منافسات البطولات المحلية.

موضوعات متعلقة

نجاح 30 حكما و30 مساعدا في اختبارات اللياقة بالجيزة والفيوم وبني سويف

ترشيحاتنا

بعد نجاح الفيل الأزرق 2 .. هند صبري تبهر جمهورها بفستان أحمر بشراشيب

حسناء الخارجية الروسية ترقص على أنغام قوقازية.. فيديو

اتحاد الكرة: تطبيق تقنية الـ var بـ الدوري في ذلك الموعد

بعد تصديق الرئيس.. اعرف شروط الحصول على تأمين بطالة في قانون المعاشات الجديد

لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1.5%.. اقتصادية البرلمان تجيب

جمال محمد يكشف موعد إعلان اسم مدرب منتخب مصر وتطبيق الـ VAR

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاح الفيل الأزرق 2 .. هند صبري تبهر جمهورها بفستان أحمر بشراشيب

لاند سكيب وخرائط وسيناريو محاكاة.. تفاصيل تطوير قصر البارون بعد الترميم.. صور

مصر تحصد الميدالية الفضية فى منافسات الفروسية بدورة الألعاب الإفريقية.. صور