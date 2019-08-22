التفاصيل الكاملة لاتفاقية التعاون بين قطاع المعاهد الأزهرية ورياضات المكفوفين

وقعت الإدارة العامة للرعاية الرياضية بقطاع المعاهد الأزهرية اتفاقية تعاون مع الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين بالمركز الأوليمبى بالمعادى.



وتضمنت اتفاقية التعاون البنود التالية :



البند الأول:

ينظم الاتحاد المصرى لرياضات المكفوفين دورات تدريبية وتحكيمية للتنمية المهنية لتأهيل لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية بالأزهر الشريف للتعامل مع الطلاب المكفوفين وإدارة أنشطتهم، بقيمة مادية مخفضة.



البند الثانى:

يتولى الطرفان وضع خطة سنوية لإعداد معلمي ومعلمات التربية الرياضية بالمعاهد الازهرية والمقرر اشتراكهم في البرامج والدورات التدريبية السنوية للاتحاد المصرى لرياضات المكفوفين.



البند الثالث:

إقامة بطولات لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية المكفوفين فى المنافسات المختلفة تمهيدا لمشاركتهم فى المسابقات الرسمية التى ينفذها الاتحاد المصرى لرياضات المكفوفين بتوفير حكام ومدربين لبطولات الازهر للمكفوفين وتوفير ما يلزمهم من أدوات لتنفيذ البطولة.



البند الرابع:

يقوم الاتحاد المصرى لرياضات المكفوفين بتوجيه وانتقاء طلاب وطالبات التعليم الأزهري المكفوفين الى الأنشطة المناسبة لبطولات المكفوفين التى يشرف عليها الاتحاد وتشمل (كرة الهدف – كرة القدم – رفع الأثقال- السباحة – ألعاب القوى – تنس الطاولة – الجودو)، وتوجيههم الى الأندية الرياضية القريبة من مسكن الطالب .



البند الخامس:

مخاطبة الإدارة العامة للرعاية الرياضية بقطاع المعاهد الأزهرية بأي مستجدات في البرامج التي يقدمها الإتحاد المصرى لرياضات المكفوفين من حيث المشاركة على مختلف الأنشطة التى ينفذها.



وعلى هامش توقيع الاتفاق، تم تنظيم زيارة لمعسكر منتخب مصر للمكفوفين لرفع الأثقال استعدادا لبطولة العالم رقم ١٤ لرفع الأثقال التى ستقام فى الفترة من ١٥ / ١١ حتى ٢٥ / ١١/ ٢٠١٩م بالقاهرة.