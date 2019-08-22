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بإتقان عالٍ .. أحمد صلاح حسني يقلد آل باتشينو على الهواء

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:42 م
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
عبد الخالق صلاح
قال الفنان أحمد صلاح حسني؛ أنه في الفترة التي كان يلعب فيها بالنادي الأهلي؛ تحدث مع والده أن يترك كرة القدم و يحترف التمثيل من خلال الالتحاق بمعهد السينما؛ مرددا: « ابويا قالي انت مجنون».

وأضاف حسني خلال برنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية « سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ ان دخل التمثيل من باب الاجتهاد حيث؛ دخلت دورات وورش تمثيل لمدة 4 سنوات ليحصل في النهاية على دور بسيط في مسلسل شربات لوز.

وأكد حسني؛ أنه يحب أفلام النجم العالمي آل باتشينو؛ وسلسلة «جاد فاذر»؛ كما أنه متابع للأفلام العالمية دائما؛ لدرجة أنه في فترة احترافه في ألمانيا كون مكتبة أفلام كبيرة .

ودخل حسني؛ في وصلة من الثميل والتقليد على الهواء؛ حيث قلد مشهدا للنجم العالمي آل بتشينو.

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