أزارو يكتفي بالمران البدني في المران المسائي للأهلي

أكتفي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في"الجيم" بجانب خوض تدريبات خفيفة بالكرة، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالجهاز الفني، على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.



وتأتي تدريبات اللاعب الخفيفة في إطار البرنامج الذي خصّصه له الجهاز الفني للفريق.



ويستعد الأهلي لمواجهة «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في إياب دور الـ64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي برباعية نظيفة سجلها، علي معلول ووليد أزارو (هدفين) وأحمد الشيخ.