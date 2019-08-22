خيبة أمل أمريكية لقرار كوريا الجنوبية إنهاء تقاسم المعلومات الاستخباراتية مع اليابان

أعربت الولايات المتحدة اليوم عن خيبة أملها إزاء قرار كوريا الجنوبية إنهاء تقاسم المعلومات الاستخباراتية مع اليابان بشأن كوريا الشمالية.



وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن وزير الخارجية مايك بومبيو أعرب - فى تصريح بهذا الصدد - عن أمله في أن تتمكن الدولتان من إعادة العلاقات بينهما إلى مكانها الصحيح.



وطالب بومبيو كلا من كوريا الجنوبية واليابان بضرورة استئناف المحادثات من جديد لإنهاء الخلافات بينهما.



تجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية تتهم اليابان باستغلال التجارة كسلاح من خلال قرارها الصادر في الشهر الماضي برفع اسم سول من قائمة الدول التي تحظى بمعاملة تجارية تفضيلية من جانب اليابان، وقالت كوريا الجنوبية إن هذا الإجراء الأخير يرجع إلى نزاع منفصل مع طوكيو يعود إلى فترة الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910و1945 .



يذكر أن اليابان قامت - أيضا - بفرض قيود على الصادرات اليابانية إلى كوريا الجنوبية .