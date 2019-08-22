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بعد سنوات.. أحمد صلاح حسني يعترف بسرقة أكل بمعاونة لاعبين دوليين

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:43 م
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
عبد الخالق صلاح
قال الفنان أحمد صلاح حسني؛ إن خلال الفترة التي احترف فيها كرة القدم؛ كان من أصدقائه المقربين أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك؛ إبراهيم سعيد لاعب الأهلي.

وأضاف حسني خلال برنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية « سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ أن الثلاثة كانوا في غاية الشقاوة في فترة العشرينات؛ موضحا أن معسكر المنتخب جمعهم أكثر من مرة؛ ولكنه كان أكثرهم شقاوة وشغبا.

وحكى حسني؛ عن موقف مضحك في معسكر المنتخب أيام الراحل المدرب محمود الجوهري؛ حيث قاموا بالاستيلاء على عشاء عريس وعروسة كانوا في الفندق الذي عسكر فيه المنتخب.

وأشار حسني؛ أن أمرهم انكشف وقام الكابتن محمود الجوهري بكسر الباب عليهم؛ لأنهم أكلوا أسماك وجمبري وهم في فترة الرجيم بمعسكر المنتخب.

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