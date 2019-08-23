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رياضة

أهلي جدة يسقط في فخ التعادل مع العدالة 1-1 بالجولة الافتتاحية للدوري السعودي

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:47 ص
أهلي جدة
أهلي جدة
أ ش أ
سقط أهلي جدة في فخ التعادل الإيجابي مع ضيفه العدالة بنتيجة 1-1، مساء اليوم /الخميس/ ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".

وأهدر الأهلي بذلك نقطتين في بداية مشواره بالدوري بالتعادل مع العدالة - أحد الفرق الصاعدة حديثا للدوري السعودي للمحترفين - في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة" بجدة.

تقدم أهلي جدة بهدف للاعبه الصربي دانييل أليكسيتش في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ثم أحرز السنغالي أليو سيسيه هدف التعادل للعدالة في وقت قاتل في الدقيقة 88.

وفي إطار الجولة ذاتها، فاز فريق النصر - حامل اللقب - على فريق ضمك بهدفين نظيفين، سجلهما البرازيلي جوليانو في الدقيقة 23، والمغربي عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة 45.

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