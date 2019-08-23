البورصة تربح 6.8 مليار جنيه الأسبوع الماضي

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14,333.16 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 0.27%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس70 ارتفاعا بنسبة 2.4% مسجلا 553.08 نقطة.



سجل مؤشر s&p ارتفاع بنحو 0.45% مغلقا الفترة عند مستوى 17,636.22 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 5.67 % مغلقا عند 17,409.41 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 1.57 % مغلقا الفترة عند 1,443.25 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للأسهم المقدية نحو 6.8 مليار جنيه مسجلا مستوى 759.3 مليار جنيه مقابل 752.5 مليار جنيه.



بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 14.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,318 مليون ورقة منفذة على 119 ألف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.4 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 400 مليون ورقة منفذة على 52 ألف عملية خلال الاسبوع السابق عليه.



واستحوذت الأسهم على 29.05 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 70.95 % خلال الأسبوع.



سجلت تعاملات المصريين نسبة 74.1 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.6 % و العرب على 8.3 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 252.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 141.5 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.



والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 67.0 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 24.0 % و سجل العرب 9.0 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,372.6 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 967.2 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة.



بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام. مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 45.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.