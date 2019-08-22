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فن

أول رد من زوجة أحمد الفيشاوى على قرار حبسه

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:39 م
احمد الفيشاوى وزوجته
احمد الفيشاوى وزوجته
نبيل العدوى
خرجت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي عن صمتها ووجهت رسالة حادة لكل من تحدث عنها وعن زوجها خلال الأيام الماضية.

وكتبت ندى الكامل عبر حسابها بموقع فيس بوك: "ماتسيبونا في حالنا بقي هو موت واشاعات هبله وخراب ديار .. زي ما يكون الناس دي عايشه في البيت بتاعنا مش احنا اللي عايشين ..ربنا يحميك يا احمد يارب يا حبيبي".

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت خلال الفترة الأخيرة حول أزمة أحمد الفيشاوي وابنته لينا، والتي دخلت فيها الأم هند الحناوي طرفًا، لتستمر العلاقة في طريق أكثر تأزمًا بعد الأزمات الأولى التي واجهتها.

وعاقبت محكمة الأسرة بالخليفة الفنان أحمد الفيشاوى بالحبس شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا لمدة سنة مما دفع والدتها إلى إقامة دعوى أمام المحكمة تقاضى فيها مطلقها احمد الفيشاوى.

ونشر الفنان احمد الفيشاوى مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام، علق من خلاله على أزمته مع طفلته لينا وأمها هند الحناوي، حيث قال إن الأخيرة قامت بإيهامه بأنها ستسافر بابنته إلى إنجلترا لتعليمها، في حين أنها تتهرب من تنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس، لأنها ضُبطت برفقة رجل غريب في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرًا فى حالة سكر، وفقًا لما ورد في الفيديو عن مكتب المحاماة الخاص به.
أول رد من زوجة أحمد الفيشاوى على قرار حبسه

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