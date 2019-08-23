التحرش قادم من تركيا.. مصر تحتل المركز السادس عالميا في القوة البحرية

كشف اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، عن سبب زيارة رئيس وزراء لبنان سعد الحريري إلى واشنطن، لإعادة ترسيم الحدود البحرية وخروج إسرائيل من الخريطة بعد حصولها على قطعة دون مبرر.



وأكد سمير فرج خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد» أن مصر تستطيع أن تدافع عن حدودها دون اللجوء إلى الأمم المتحدة.



وشدد مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، على أن مصر عندما ضمن إليها الرافال والميستيرال وأصبحنا نحتل المركز السادس عالميا في القوة البحرية لحماية الحدود البحرية، خاصة أن هناك تحرشا قادما من تركيا.



وأوضح أن إيران أثارت أزمة مضيق هرمز ردا على تضييق الخلاف الأمريكي فضلا عن التهديد بغلق باب المندب، لافتا إلى أن أمريكيا تريد بقاء إيران كما على حالها الآن لتهديد الدول المجاورة لشراء السلاح من امريكا ودفع ثمن التأمين.