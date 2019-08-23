ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التحرش قادم من تركيا.. مصر تحتل المركز السادس عالميا في القوة البحرية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:11 ص
اللواء سمير فرج،
اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق
كـريـم الـخـطـيـب
كشف اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، عن سبب زيارة رئيس وزراء لبنان سعد الحريري إلى واشنطن، لإعادة ترسيم الحدود البحرية وخروج إسرائيل من الخريطة بعد حصولها على قطعة دون مبرر.

وأكد سمير فرج خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد» أن مصر تستطيع أن تدافع عن حدودها دون اللجوء إلى الأمم المتحدة.

وشدد مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، على أن مصر عندما ضمن إليها الرافال والميستيرال وأصبحنا نحتل المركز السادس عالميا في القوة البحرية لحماية الحدود البحرية، خاصة أن هناك تحرشا قادما من تركيا.

وأوضح أن إيران أثارت أزمة مضيق هرمز ردا على تضييق الخلاف الأمريكي فضلا عن التهديد بغلق باب المندب، لافتا إلى أن أمريكيا تريد بقاء إيران كما على حالها الآن لتهديد الدول المجاورة لشراء السلاح من امريكا ودفع ثمن التأمين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تستهدف إشعال الفتن.. سمير فرج: إيران لديها نوايا عدوانية لدول الخليج.. فيديو

انتخابات إسطنبول صفعة قوية.. خبير عسكري: تركيا تخطط لاحتلال شمال سوريا ..فيديو

بسبب قواتنا البحرية.. سمير فرج: تركيا لن تقترب من خطوط الغاز بقبرص ..فيديو

ترشيحاتنا

بسبب النادي الأهلي .. أحمد صلاح حسني: أبويا قالي أنت مجنون

تعرف على عوائد الشهادات داخل البنوك بعد خفض أسعار الفائدة

مدرب الأهلى .. عدلى القيعى: 50 سيرة ذاتية لمدربين عالميين

الثامن .. تركي آل الشيخ يعلن صفقة جديدة لنادي ألميريا الإسباني

بداية جديدة.. صلاح محسن في هجوم الأهلي أمام اطلع بره فى دورى الأبطال

حقيقة إصابة عايدة رياض بـ السرطان مرة أخرى بعد شفائها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج جذاب و بلوزة بكتف واحد .. منة فضالي تخطف الأنظار

صورة من الذكريات.. كارمن سليمان بفستان حمل من الورد

بعد نجاح الفيل الأزرق 2 .. هند صبري تبهر جمهورها بفستان أحمر بشراشيب