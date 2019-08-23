عروض مسرحية ودورات ثقافية تدريبية بالمركز الثقافي بطنطا

فى اطار فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته ال 12 برئاسة الفنان احمد عبد العزيز، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمركز الثقافى بطنطا ثلاث ليالى عرض لمسرحية "سلطان الحرافيش" لفرقة الغربية القومية المسرحية والتى تم ترشيحها ضمن عروض المهرجان ضمن عروض "المسرح للجمهور" التي أطلقتها الهيئة هذا العام.



تدور أحداثه حول شخصية السلطان طومان باي أخر سلاطين المماليك، والذي قاد مقاومة ضد الغزاة العثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول، رافضا التفريط في استقلال مصر، العرض من بطولة حاتم الجيار، محمود الخرسيتي، رزق قنديل، مصطفى فجل، وسامي فره والمطربة انجيليكا، بالإضافة الى باقي أبطال العمل، ومن تأليف الدكتور طارق عمار، ألحان وتوزيع عبد الله رجال، ديكور وملابس سمير زيدان، استعراضات أحمد منا وإخراج السيد فجل.



أقامت الهيئة بنادى تكنولوجيا المعلومات بالمركز دورة تدريبية حول مبادئ الحاسب الآلى تدريب هاجر عبد الفتاح حيث قامت بتعريف البيانات والمعلومات والكمبيوتر، ومكونات الكمبيوتر المادية "وحدات الادخال والاخراج" ونبذة عن لغة الكمبيوتر، حيث تستمر فعاليات الدورة حتى نهاية اغسطس الجارى حيث يتم تدريب الاطفال أيام الاحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع، بجانب ذلك عقد النادى ندوة بعنوان "المكتبات الالكترونية " القاء هانى ريحان، اكد خلالها ان مستخدم المكتبة الإلكترونية شموليةً في المعلومات والبيانات، إذ بالإمكان أن تتخللها مقاطع الفيديو والصوت بالإضافة للصور تعتبر المكتبة الإلكترونيّة متاحةً لجميع المجتمعات دون اقتصارها على فئةٍ معيّنة، وتوفّر المكتبة الإلكترونيّة ميزة الوصول إليها عن بعد والوصول الفوري للمعلومات.