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ثقافة

حفل تأبين للفدائي الراحل "محمود عواد" بثقافة السويس

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:28 ص
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث اقام بيت ثقافة العمدة بالقطاع الريفي محاضرة بعنوان "أنواع الإعاقة" ويأتي ذلك ضمن البرنامج التأهيلي من قبل الهيئة بتوعية المجتمع بالحقوق الخاصة لذوى الاحتياجات الخاصة، حاضرها هشام إبراهيم، الذي تحدث عن أنواع الاعاقة وفن التعامل مع الكبار من ذوى الاحتياجات الخاصة وعن كيفية التعامل مع الاطفال والمراهقين من ذوى الاحتياجات الخاصة، إلى جانب عرض فيلم بعنوان فيديو بعنوان "شرايين الحياة"، تحت اشراف مسئولة النشاط، وذلك ضمن عروض نادي السينما.

نفذت مكتبة الطفل بقصر ثقافة السويس ورشة لرسومات الأطفال تضمنت مظاهر الاحتفال برأس السنة الهجرية تحت اشراف مسئولة النشاط.

يعقد نادي أدب السويس برئاسة الشاعر عزت المتبولي حفل تأبين بعنوان "يوم الوفاء"، للراحل قائد مجموعة أعضاء منظمة سيناء العربية بالسويس والمقاومة الشعبية بـ 24 اكتوبر 1973 "الفدائي البطل الراحل محمود عواد"، وذلك يوم السبت الموافق 24 أغسطس الجارى، حيث يتضمن يوم الوفاء الشهادات من محبي وأقارب وأصدقاء الفدائي البطل، وذلك في الساعة الثامنة والنصف مساء بقاعة كامل عيد رمضان بقصر ثقافة السويس.

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