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اقتصاد

التنظيم والإدارة: صرف 3 علاوات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:44 ص
العلاوات التي يحصل
العلاوات التي يحصل عليها الموظف
آية الجارحي
كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن العلاوات المستحقة للموظف طبقا لقانون الخدمة المدنية .

وأوضح الجهاز في رده على تساؤل أحد الموظفين حول العلاوات المستحقة للموظف طبعا لقانون الخدمة المدنية، أن الموظف يحصل على 3 علاوات .

ولفت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الموظف يحصل على علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.

وأشار إلى أن العلاوة الثانية هي علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، ويجوز منحها طبقا للشروط المقررة في القانون، أما العلاوة الثالثة هي علاوة الترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي على النحو المقرر قانونا.

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