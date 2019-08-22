اتحاد الكرة يكشف معايير جديدة لمرشحي الإدارة الفنية لمنتخب مصر

أكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن لجنة الجبلاية لم تجتمع حتى الآن لمناقشة اسم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني خلفا لـ خافيير أجيري.



وأضاف محمد علي في تصريحات فضائية، أن اللجنة تدرس بشكل جيد كل اسم مطروح لتولي الإدارة الفنية للمنتخب المصري، ولكن لم يتم الاختيار ولم تتم مناقشة الأمر بشكل رسمي حتى الآن.



وأشار جمال محمد علي الى أن، اللجنة وضعت معايير معينة لاختيار المدير الفني لمنتخب مصر .



وسردها كالتالي :

- السيرة الذاتية للمدرب وتحقيق الإنجازات والألقاب.



- القدرة علي التعامل مع نجوم المنتخب المحترفين في الخارج.



- الثبات الانفعالي وتحمل الضغوط الجماهيرية والإعلامية.



- التطوير المستمر لنفسه وفكره التدريبي ومتابعته لكل ما هو جديد في الكرة الحديثة .