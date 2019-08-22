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تعليم

محافظ أسوان يكلف بفحص استعدادات العام الدراسى الجديد .. صور

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:54 م
محافظ أسوان يكلف
محافظ أسوان يكلف بفحص استعدادات العام الدراسى الجديد
شاذلى عبد الفتاح
أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى التربية والتعليم بضرورة تكثيف المرور والمتابعة الميدانية لمختلف أعمال التطوير والصيانة الدورية الجارية بالمدراس من أجل التأكيد على الإنتهاء منها فى مواقيتها المحددة والإطمئنان على جاهزية وإستعداد جميع المدارس لإنطلاق العملية التعليمية بها فى 21 سبتمبر القادم.

وفى هذا الإطار قام الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بتفقد مدرسة بنبان الثانوية ومبنى الطاقة الشمسية بدراو وذلك لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة والدهانات وتركيب الكهرباء ، بجانب تنفيذ أعمال النظافة وإمداد الفصول والورش والمعامل بكافة التجهيزات اللازمة حيث شدد الدكتور الفيومى على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتأمين والسلامة المهنية للعاملين بالمدرسة والطلاب .

وفى نفس السياق حرص وكيل وزارة التربية والتعليم على حضور فعاليات البرنامج التدريبى لمعلمى الطاقة الشمسية ببنبان والذى يقام بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (وايز) ويهدف إلى رفع وصقل مهارات المعلمين المختلفة .

كما حضر أيضًا ختام فعاليات التدريب الميدانى لطلاب مدرسة الطاقة الشمسية بنبان والذى تم تنفيذه بالتعاون مع شركة الكازار للطاقة (alcazar energy) ومؤسسة أم حبيبة والوايز بمشروع الطاقة الشمسية ببنبان بهدف تنمية قدرات الطلاب وتدريبهم على كيفية تركيب وإستخدام الألواح الشمسية ، فضلًا عن طرق إستغلال وإستخراج الطاقة المتجددة (الشمسية) .
محافظ أسوان يكلف بفحص استعدادات العام الدراسى الجديد .. صور
محافظ أسوان يكلف بفحص استعدادات العام الدراسى الجديد .. صور
محافظ أسوان يكلف بفحص استعدادات العام الدراسى الجديد .. صور

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