ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوطنية للصحافة تقبل استقالة عصام الدين فرج

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:28 ص
عصام الدين فرج
عصام الدين فرج
قسم النقابات
وافقت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها مساء اليوم الخميس على قبول استقالة الدكتور عصام الدين فرج بعد ترشيحه كأمين عام للمجلس الأعلى للإعلام، ووجهت له الهيئة الشكر على جهوده طوال الفترة الماضية، وتمنت له التوفيق في عمله الجديد.

كما وافقت الهيئة على أول وأكبر حركة ترقيات للعاملين بها، وذلك لأول مرة في تاريخها، بعد استكمال الدراسات والموافقات من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ووافقت الهيئة على إنهاء خدمة المهندس إبراهيم الغمري رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع لبلوغه السن القانونية، وتواصل اجتماعاتها لاختيار رئيس جديد للشركة، يتولى مهمة تطويرها وتحديثها وعلاج مشاكلها وتقديم تصور واضح تدرسه الهيئة في هذا الشأن.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

خرافة.. تعرف على علاقة الأوميجا 3 بمرض السكري

ضبط شاب وفتاة يمارسان الرذيلة داخل مكان مقدس في الشرقية

نجم الأهلي السابق يكشف طلبا غريبا من حسام حسن خلال مشاركته غرفة أحد معسكرات الإعداد.. فيديو

بعد تصديق الرئيس.. اعرف شروط الحصول على تأمين بطالة في قانون المعاشات الجديد

مدينة يموت فيها الناس مثل الصراصير.. الشرطة تمطر أهلها بالرصاص خمس مرات يوميا

اخبار الرياضة .. الأهلي يقترب من ضم مهاجم أفريقي.. حقيقة ضم السومة.. وتركي آل الشيخ يعلن صفقة جديدة لنادي ألميريا الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة من الذكريات.. كارمن سليمان بفستان حمل من الورد

بعد نجاح الفيل الأزرق 2 .. هند صبري تبهر جمهورها بفستان أحمر بشراشيب

لاند سكيب وخرائط وسيناريو محاكاة.. تفاصيل تطوير قصر البارون بعد الترميم.. صور