مبادرة مفتش جديد لرفع الوعي الصحي ورعاية القوى العاملة.. وبرلمانيون: ورقة رابحة للقضاء على الفساد.. ومطالب بتعاون جميع الوزارات لتوفير فرص عمل جديدة

ستقضي على الروتين.. القوى العاملة بالنواب تشيد بمبادرة مفتش جديد التابعة لوزارة القوي العاملة

لتوفير فرص عمل جديدة.. برلماني يطالب الحكومة بوقف تدريب العاملين بالدولة

اقتصادية النواب عن مبادرة مفتش جديد تساهم في تطبيق نظام التايم ورك



أعلنت وزارة القوى العاملة، أنه تم عقد اجتماع لموجهي ومديري ومفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالمنيا، لشرح مبادرة "مفتش جديد" ومناقشة جميع الموضوعات التى تخص التفتيش والمعوقات التي تواجهه في العمل، وذلك بهدف رفع الوعى بين مفتشي السلامة والصحة المهنية بأحكام القانون ونشر استخدام قوائم المراجعة بين المفتشين.



وأوضحت الوزارة، أن مبادرة "مفتش جديد" هو نظام جديد اتخذته الوزارة عند انتهاء التوجيه الفني والخروج بملاحظات داخل عمليات التفتيش الميداني، لتتم مناقشة هذه الملاحظات أمام جميع المفتشين لزيادة الخبرات بالتلاحم بين جميع المفتشين ليتم والمتابعة للتأكد من استيعاب الجميع لما تمت مناقشته من ملاحظات لإحكام الالتزام بالقانون.



وثمن عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جهود وزارة القوى العاملة في إطلاق مبادرة مفتش جديد بهدف رفع الوعي الصحي ورعاية القوى العاملة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستقضي بدورها على الفساد الموجود بالوزارات من جانب والروتين من جانب آخر.



وأضاف "يحيي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفترة السابقة شهدت معظم القطاعات حالة من الروتين الشديد، ولكن بعد أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد والسعي الدائم للقضاء على الروتين والفساد من خلال تشديد الرقابة على القطاعات والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه أن يستغل نفوذه في الحصول على حق غير حقه.



وأشار أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إلى أن هذه المبادرة تأتي في ضوء سعي الرئيس السيسي لتشديد الرقابة ، حيث أن وزير القوي العاملة يريد أن يعمل بنظام التايم ورك للقضاء نهائيًا على الروتين والفساد من خلال تدريب المفتشين وزيادة خبراتهم في مراقبة الموظفين.



وفي السياق ذاته أيد عبد الرازق زنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مبادرة مفتش جديد لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، مؤكدًا على ضرورة أن يتم تطبيقها على أرض الواقع في أسرع وقت لرفع الوعي بين مفتشي السلامة والصحة المهنية وزيادة الخبرات بين المفتشين.



وأضاف "زنط" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه المبادرات التي تطلقها وزارة القوي العاملة جيدة جدًا ولكن نريد أن نرى تطبيقها على أرض الواقع، مطالبًا وزارة القوي العاملة بضرورة التعاون مع لجنة القوي العاملة بالبرلمان لأخذ التوصيات اللازمة لرفع كفاءة العمل وتحقيق المنفعة العامة.



وأشار عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان إلى أن ضرورة أن تقوم وزارة القوي العاملة بوقف تدريب العاملين بجميع الوزارات إلى استغلال هذه المبالغ التي يتم صرفها في هذه الدورات التدريبية في توفير فرص عمل جادة للشباب للقضاء على نسبة البطالة في مصر.



كما أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أيضا بمبادرة مفتش جديد لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، تساهم بشكل كبير في تطبيق نظام التايم ورك.



وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مبادرة مفتش جديدة قائمة على العمل الجماعي وذلك ينتج عنه المتابعة الدقيقة من جميع الفريق لجميع القطاعات مما يزيد من الخبرة في التصرف بالمواقف الحاسمة فضلا عن التوسع في قاعدة المعرفة لدى جميع المفتشين.