اخبار الفن .. خطوبة أمينة خليل.. إنجى وجدان تهاجم ريهام سعيد.. وأول رد من زوجة أحمد الفيشاوي على حبسه



أكدت الفنانة عايدة رياض أنها بصحة جيدة ، وأن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من شائعات عن عودة إصابتها بمرض السرطان من جديد بعد شفائها منه، أمر عار تمامًا عن الصحة.

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بعد تنمرها على أصحاب الوزن الزائد.. إنجى وجدان تهاجم ريهام سعيد بشدة.. فيديو

ردت الفنانة إنجى وجدان، على المذيعة ريهام سعيد بعد حديثها عن السمنة وأصحاب الوزن الزائد.

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أول رد من زوجة أحمد الفيشاوى على قرار حبسه

خرجت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي عن صمتها ووجهت رسالة حادة لكل من تحدث عنها وعن زوجها خلال الأيام الماضية.

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حقيقة إصابة عايدة رياض بـ السرطان مرة أخرى بعد شفائهاأكدت الفنانة عايدة رياض أنها بصحة جيدة ، وأن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من شائعات عن عودة إصابتها بمرض السرطان من جديد بعد شفائها منه، أمر عار تمامًا عن الصحة.بعد تنمرها على أصحاب الوزن الزائد.. إنجى وجدان تهاجم ريهام سعيد بشدة.. فيديوردت الفنانة إنجى وجدان، على المذيعة ريهام سعيد بعد حديثها عن السمنة وأصحاب الوزن الزائد.أول رد من زوجة أحمد الفيشاوى على قرار حبسهخرجت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي عن صمتها ووجهت رسالة حادة لكل من تحدث عنها وعن زوجها خلال الأيام الماضية.

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:لن تحترف الغناء.. أمينة خليل تعلن عن خطبتها خلال أيامصرحت النجمة أمينة خليل أنها بصدد إعلان خطبتها خلال الفترة المقبلة، وجاء ذلك فى حوار لها مع إحدى المجلات العربية.صور خاصة من كواليس حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي.. شاهديستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفله الغنائي، غدًا الجمعة، في بورتو جولف مارينا، حيث أجرى البروفات النهائية الخاصة بالحفل.