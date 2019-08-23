مش بطبل.. توفيق عكاشة: هناك دفعة قوية من الدولة في العمل والإنجاز

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن ما يقدمه في وسائل الإعلام وبرامج التوك شو نقلا للواقع الحقيقي الذي نعيش فيه بمجتمعنا، مؤكدا أن ما يتناوله في الإعلام واقع فعلي.



وتابع «عكاشة» خلال برنامج «مصر اليوم» المذاع على قناة «الحياة»: «لازم نتكلم و نحلل الواقع الاجتماعي ، وانا مش بطبل او برقص او بشتغل بالصاجات او بسقف، ولو طلبت اربطوا الاحزمة وارقصوا ونشتغلها رقص».



وأوضح أن هناك دفعة قوية جدا في العمل والإنجاز، والقوات المسلحة هي المسؤولة عن هذه الانجازات التي نشاهدها كل يوم، ومنها الصوب الزراعية والبنية التحتية والطرق والكباري والتعمير في المدن الصحراوية.



وأشار إلى أن شعار القوات المسلحة «يد تبني ويد تحمل السلاح»، لافتا إلى أن الجيش المصري هم أبناء مصر والأسر المصرية، مؤكدا أن تطوير وتحديث القوات المسلحة الهدف منه اقامة جيش قوي له ذراع قوي قادر على الردع في الأمن القومي الاستراتيجي.