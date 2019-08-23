إغلاق باب التقديم بالبرامج الخاصة بحاسبات القاهرة .. 22 أغسطس

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي عن بدء قبول طلبات الإلتحاق على البرامج الخاصة وهي هندسة البرامجيات وتكنولوجيا الشبكات والحوسبة والمعلوماتية الحيوية



وأوضحت الكلية أن باب التقديم سيكون متاح حتى الخميس الموافق 22 اغسطس الجارى على أن يتم قبول الطلاب وترتيبهم طبقًا للمجموع الأعلى.



ونوهت الكلية انه في حالة عدم إكتمال العدد المطلوب لاحد البرامج سوف يتم الإعلان عن مد مدة التقدم مرة أخرى حتي يكتمل العدد المطلوب لكل برنامج.



وكان مجلس كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، وافق على إنشاء برنامج خاص جديد عن الذكاء الاصطناعي، بدءًا من العام الجامعي المقبل.