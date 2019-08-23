أداء متباين للأسهم الأمريكية مع انتظار كلمة رئيس مجلس الاحتياطي

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي للأسهم الأمريكية بلا تغير يذكر الخميس مع تجاذب السوق بين هبوط في طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة وبيانات تظهر انكماشا في نشاط المصانع بينما ينتظر المستثمرون كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي للاسترشاد بها على السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.



وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 49.51 نقطة، أو 0.19%، إلى 26252.24 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 1.48 نقطة، أو 0.05 بامئة، ليغلق عند 2922.95 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 28.82 نقطة، أو 0.36 بالمئة، إلى 7991.39 نقطة.