صيام شهرين متتابعين.. أم ترضع طفلها أثناء النوم حتى توفاه الله.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "كنت أرضع ابني وأنا مرهقة ونمت من التعب وتوفاه الله؟



ودعا الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته على السؤال، بأن يرزق السائلة الصبر والسلوان على فقيدها الرضيع وأن يخلف عليها بالخير.



وأشار إلى أن هذا الأمر يندرج تحت بند القتل الخطأ وعلى السائلة صيام شهرين متتابعين نتيجة هذا القتل الخطأ.



واستشهد أمين الفتوى بقوله تعالى "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا".

