ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صيام شهرين متتابعين.. أم ترضع طفلها أثناء النوم حتى توفاه الله.. فيديو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:00 ص
أم ترضع طفلها أثناء
أم ترضع طفلها أثناء النوم حتى توفاه الله
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "كنت أرضع ابني وأنا مرهقة ونمت من التعب وتوفاه الله؟

ودعا الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته على السؤال، بأن يرزق السائلة الصبر والسلوان على فقيدها الرضيع وأن يخلف عليها بالخير.

وأشار إلى أن هذا الأمر يندرج تحت بند القتل الخطأ وعلى السائلة صيام شهرين متتابعين نتيجة هذا القتل الخطأ.

واستشهد أمين الفتوى بقوله تعالى "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمين الفتوى يكشف عن كفارتين للقتل الخطأ في الدنيا .. فيديو

أمين الفتوى يصحح اعتقادا خاطئا عن كفارة اليمين يقع فيه كثيرون

ترشيحاتنا

تعرف على أجر سائق القطار في الرحلة من القاهرة إلى أسيوط.. فيديو

نجم الأهلي : محمد صلاح يشبه خالد بيبو .. فيديو

مكياج جذاب و بلوزة بكتف واحد .. منة فضالي تخطف الأنظار

الجوكر أحمد صلاح حسني .. لاعب كرة وملحن ومطرب وبطل أفلام سينمائية

اتحاد الكرة يعلن موعد إقامة مباراة نهائي كأس مصر

دي كارثة .. رانيا فريد شوقي تعلق على حرائق غابات الأمازون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمري أنت.. أمينة خليل تتألق بحلق لافت في أحدث ظهور لها

برتقالي X برتقالي .. بشرى تتألق بفستان عصري

بالهوت شورت .. إيمان العاصي تشعل الإنستجرام