آلاف المصطافين فى افتتاح معرض الكتاب بمطروح.. فيديو وصور











شهد معرض الكتاب بمطروح إقبالا جماهيريا كبيرا فور افتتاحه اليوم الخميس بحضور الالاف من ابناء مطروح والمصطافين الذين حرصوا على التواجد فى هذا الحدث الثقافى.وافتتح المعرض الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبحضور المحاسب محمد ابو غنيمه السكرتير العام للمحافظة ومحمد محمود انس السكرتير العام المساعد واسلام بيومى رئيس المعارض بهيئة الكتاب ومحمد حمدى مدير غرب ووسط الدلتا الثقافى واحمد درويش رئيس اقليم غرب ووسط الثقافى.وشهد المعرض إقبالا كبيرا على جميع الفقرات الشعبية خاصة ما قدمته فرقة اسوان للفنون الشعبية بقيادة الفنان شعبان حسين.يذكر ان المعرض مشترك بين قصور الثقافة وهيئة الكتاب ويقام داخل قصر ثقافة مطروح، والمُقرر استمراره حتى 31 أغسطس الجارى، وبمشاركة قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف.