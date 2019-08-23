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حوادث

حبس عاطل بحوزته ربع كيلو حشيش في منشأة ناصر

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:56 ص
حبس عاطل
حبس عاطل
رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة منشاة ناصر.

وكانت تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة عاطل، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة منشاة ناصر.

وذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، متابعة نشاط متجري المواد المخدرة والعمل على ضبطهم لما لها من تأثير سلبي على الشباب والاقتصاد القومي.

حيث تم ضبط محمود محمد ياسين حمد 31 سنة عاطل ومقيم شارع الرزاز ـ دائرة قسم شرطة منشأة ناصر حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 240 جراما، و مبلغ مالي 430 جنيها، وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه.

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