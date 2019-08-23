أبرز فيديوهات التوك شو.. شوفته راجل.. أحمد صلاح حسني يحكي كواليس خطبة أمير كرارة لأخته.. طفلة مصرية تترك وصية لأسرتها بتوزيع لعب على الأطفال الفقيرة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، واستضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



شوفته راجل.. أحمد صلاح حسني يحكي كواليس خطبة أمير كرارة لأخته





قال الفنان أحمد صلاح حسني؛ إن النجم أمير كرارة زوج أخته؛ مرددا: « أمير من أول ما شوفته قولت إنه راجل جاي يتجوز أختي وبيحبها وعايز يسعدها».



وقدم حسني خلال برنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية « سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»: «أنا أول ما أمير اتقدم لأختي قيمته إنه راجل .. وشفت في عنيه إنه رجل هيبقي حاجة جامدة .. وحسيت إنه شبهي».



وأكد حسني؛ أن تربطه صداقة قوية بـ أمير كرارة وأحمد عز؛ مشيرا إلي أنه يعشق أحمد عز ويقدر صداقته جدا.



وأشار حسني؛ أن أحمد عز وأمير كرارة كانوا في غاية السعادة بدورة في فيلم الممر والنجاح الباهر الذي حققه الممر؛ ومنافسة فيلم كازبلانكا لكرارة .







سمير فرج يكشف حقيقة موقف زعيم المعارضة التركي المساند لمصر







قال اللواء سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، إن أردوغان فشل في حصد شعبية جماهيرية خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث نجحت المعارضة في حصد أكبر المدن داخل تركيا.



وأوضح، "فرج" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن زعيم المعارضة التركية قد أعلن في تصريحات سابقة عن استنكاره لموقف أردوغان المعادية لمصر، ومستفهما عن سبب دعمه للإخوان والجماعات الإرهابية.



وأشار اللواء "سمير فرج"، إلى أن، إلى أن زعيم المعارضة تحدث عن مصر كونها أكبر دولة في المنطقة، فضلا عن العلاقات المصرية التركية التاريخية التي يسعى أردوغان ونظامه تحطيمها.





بسبب النادي الأهلي .. أحمد صلاح حسني: أبويا قالي أنت مجنون









قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه احترف في أحد الأندية الألمانية خلال فترة الثانوية العامة، موضحا أن السفر إلي الخارج كان صعبا جدا خاصة أنه كان 18 سنة فقط.



وأضاف حسني خلال برنامج «معكم»، المذاع على فضائية « سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أن ثقافة المجتمع في الماضي كانت تعترض على السفر للخارج خاصة أنه كان يلعب في النادي الأهلي، ووالدته كانت تخاف عليه.



وأكد حسني، أن في الفترة التي كان يلعب فيها بالنادي الأهلي، تحدث مع والده أن يترك كرة القدم ويحترف التمثيل من خلال الالتحاق بمعهد السينما؛ مرددا: « ابويا قالي انت مجنون».



وتحدث حسنى؛ عن ذكرياته في ألمانيا وكيف واجه المجتمع الأوربي؛ وتعلمه الطبخ؛ والألمانية وغيرها من الخبرات التي اكتسبها خاصة أنه عاش هناك 5 سنوات ونصف.





أنت محطم قلوب العذارى .. منى الشاذلي تغازل أحمد صلاح حسنى







قال الفنان أحمد صلاح حسني؛ أنه لم يكن يتوقع أبدا النجاح الذي حققه في مسلسل «حكايتي»؛ والذي شارك في بطولته أمام النجمة ياسمين صبري؛ موضحا ان سر نجاح شخصية «علي» التي جسدها هي الصفات الحميدة التي كان يحملها «علي» في المسلسل.



وأضاف حسني خلال برنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية « سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ ان غالبية الرجال المصريين لهم صفات جيدة من حماية البنات في الشوارع ورفض الاعتداء على الغير؛ منوها أن في الحياة العادية هناك تشابه بينه وبين الشخصية التي أداها في المسلسل منها طريقته في الحب.



وكانت الإعلامية منى الشاذلي احتفت بحسني؛ وقدمته للجمهور بطريقة خاصة حيث قالت في استقباله؛: «جان رمضان اللي فات .. محطم قلوب العذارى».



طفلة مصرية تترك وصية لأسرتها بتوزيع لعب على الأطفال الفقيرة







عثرت السيدة تاسيليا فاروق والدة الفتاة «هايما» صاحبة الـ12 عاما على جواب في غرفة نجلتها التي وافتها المنية، تحمل وصية من نوع خاص.



حيث قالت والدة هايما خلال برنامج «معكم»، المذاع على فضائية « سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، إن نجلتها سبق وأن تحدثت إليها عن الفيتات الفقيرات اللاتي لا تملك الأموال اللازمة لشراء العرائس للعب لها، منوهة أن بعد هذا الحديث بثلاثة شهور توفيت نجلتها.



وتابعت والدة هايما، أنها عقب وفاتها وجدت في أشيائها وصية بتوزيع العرائس على الفتيات الفقيرات، مشيرة إلى أنها وأسرتها قاموا بتدشين مبادرة جديدة من نوعها تحمل اسم «دمية لكل طفلة».



وأكدت تاسيليا، أن وفاءً لنجلتها قررت تدشين صفحة تحمل عنوان «دمية لكل فتاة»؛ لجمع العرائس عبر السوشيال ميديا كتبرعات، منوهة أنهم لا يجمعون الأموال ولكن يجمعون العرائس فقط، وبالفعل يقومون بتوزيع العرائس في الأحياء الشعبية والفقيرة.



مصطفى بكري: المصريون دفعوا 210 ملايين جنيه في حفل جنيفر لوبيز







قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المصريين أنفقوا 210 ملايين جنية في حفل الفنانة الأمريكية "جينيفر لوبيز"، التي تعتبر إسرائيل هي قبلتها وحياتها حسب تصريحات سابقة لها.



وأضاف، "بكري" خلال تقديمة برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، مستنكرا تلك الملايين التي أنفقت على حفل راقص لتلك الفنانة الأمريكية، حيث كان معهد الأورام هو الأولي بتلك الأرقام الطائلة.



كما طالب الإعلامي مصطفى بكري، المصريين بضرورة التكاتف مع الدولة المصرية والتبرع المشروعات القومية والإنسانية بدلا من قطع تذاكر الحفلات الغنائية بالملايين.



شذى تكشف عن أغنيتها الجديدة مع أوكا وأورتيجا ..فيديو





قالت الفنانة شذى ، أنها أصيبت بحالة من الملل من الأغاني التي تتحدث عن الحب، نظرًا لأن المحتوى الذي يقدم في مثل هذا النوع من الأغاني غير موجود .



وتابعت قائلة: « الريتم بقي سريع.. مفيش الأحاسيس دي في الحب بتاع دلوقتي ».



وأضافت شذى ، خلال حوارها مع برنامج «حديث المساء» المذاع عبر فضائية«مصر»، أن الأغنية الجديدة لها مع «أوكا وأورتيجا» و تجمع بين الطابع الشعبي ، وسماتها كمطربة رومانسية ، مشيرة إلى أنها تحدثت مع أحد المخرجين الكبار في الولايات المتحدة وأشاد بها ومن المقرر أن يتم تصويرها قريبًا .





وأوضحت الفنانة شذى ، أنه من المقرر أن تخرج الأغنية الجديدة الي النور مطلع الأسبوع المقبل موضحة ، أن إصابة أورتيجا من اسباب التأخير .