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وزير موريتاني: سنعمل على إنشاء مصنع لدباغة ومعالجة الجلود

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:45 م
مصنع لدباغة ومعالجة
مصنع لدباغة ومعالجة الجلود
أ ش أ
قال الدكتور سيدي محمد ولد الغابر وزير الثقافة والصناعة التقليدية الموريتاني إن بلاده ستعمل على انشاء مصنع لدباغة ومعالجة الجلود.

وأضاف الوزير الموريتاني ، في مؤتمر صحفي في نواكشوط مساء الخميس ، أنه على الرغم من وجود قدرة انتاجية سنوية تقدر بخمسة ملايين قطعة جلود فان الصناعة التحويلية للجلود ظلت في موريتانيا في مرحلة بدائية ، وبقيت بعض المدابغ التقليدية عاملة حتى يومنا هذا، حيث تشكل هذه الشعبة فرصة اقتصادية مهمة بالبلاد.

وتابع إن قطاع الجلود يشكل رافعة اقتصادية مهمة تخلق وظائف للحرفيين عبر سلسلتين من عمليات الانتاج من خلال تدخل قوى عاملة في جميع مراحل معالجة المواد الأولية.

وتوجد في موريتانيا ثروة حيوانية تقدر خمسة وعشرين مليون رأس من الأغنام والأبقار والجمال.

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